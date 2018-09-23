مناقشة توفير حافلات لمدارس تابعة لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اجتماعاً لمناقشة توفير حافلات لمدارس حماية للتربية والتعليم التابعة لشرطة دبي، واستعرض اللواء ابن فهد الخدمات وعروض الأسعار التي قدمتها مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بحضور المقدم ناصر محسن، مدير مكتب التطوير المؤسسي، والمقدم الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، نائب مدير مركز حماية الدولي، والدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وعصام عقيل رفيع، مدير النقل المدرسي، والمهندس مروان الزرعوني، مدير صيانة الأسطول، ورضا محمد التهامي، أخصائي النقل المدرسي.

وأكد اللواء ابن فهد، ضرورة قيام الهيئة بتوفير وسائل نقل آمنة تتوفر بها كل سبل السلامة والأمان والراحة للطلاب، مع مراعاة وضع معايير ومقاييس السلامة وتحت إشراف تربوي.