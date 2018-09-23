قيادة مشتركة لجهود مكافحة التطرّف والإرهاب

المصدر: دبي - البيان

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وجاءت مشاركة الدولتين في التحالف ضد داعش في سبتمبر من العام 2014 لوقف تمدده وسيطرته على مناطق جديدة من الدولة العراقية أو في دول أخرى، في وقته المناسب، خصوصاً أن تنظيم داعش كان يمثل تهديداً، ليس للعراق فقط، وإنما لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلها أيضاً في حال واصل تمدده، ونجح في السيطرة على العاصمة، وما يعنيه ذلك من السيطرة على بلد بأكمله تنطوي على أهمية كبيرة للأمن القومي العربي والخليجي خصوصاً، لهذا كانت مشاركة الإمارات والسعودية في التحالف الدولي ضد داعش ضرورة أمنية واستراتيجية، تستهدف التصدي لأحد أكثر الأخطار تهديداً للأمن الخليجي والعربي.