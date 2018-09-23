استعراض تجربة الإمارات في تمكين المرأة والشباب

المصدر: سانت بطرسبرغ - وام

اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس مشاركته في أعمال المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 19-21 سبتمبر الجاري.

وعرض وفد المجلس خلال مشاركته في حفل الافتتاح تجربة الدولة وريادتها في تمكين المرأة والشباب وتبني نهج التسامح والتعايش، ورؤيتها وخططها واستشرافها للمستقبل واعتماد الابتكار وريادة الفضاء كأولوية، والتلاحم بين القيادة والشعب.

ونقلت معالي الدكتورة القبيسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل استقبال المشاركين في المنتدى.

إشادة

وأشادت فومزيلي ملامبو نفكوكا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال لقائها معالي الدكتورة أمل القبيسي بما حققته المرأة الإماراتية بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ودورها الريادي في تعزيز مكانة المرأة ومساندة حضورها في المجتمع محلياً وعربياً وعالمياً.

وأكدت الدكتورة القبيسي على دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الذي يشار إليه بالبنان في تحقيق إنجازات عدة، صبت جميعها في خدمة المرأة، لا على مستوى الدولة فحسب، بل وعلى المستويين الإقليمي والدولي، إذ حظي ملف المرأة محلياً وعربياً ودولياً باهتمام خاص في فكر سمو الشيخة فاطمة.

وضم الوفد في عضويته أعضاء المجلس كل من: عزا سليمان بن سليمان، وعلياء سليمان الجاسم، وعفراء راشد البسطي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وناعمة عبدالله الشرهان، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة سالم بن سمنوه، وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

وتوافقت مخرجات المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة مع بنود «إعلان أبوظبي» إذ شدد الإعلان على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني، وضرورة معالجة التحديات التي تواجه عالمنا والتي لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم، والتي تتعلق بالفاعلية، التي من شأنها تسخير كل الإمكانات اللازمة للابتكار والتغيير.

مشاركة

وكانت عائشة بن سمنوه شاركت في جلسة نقاش بعنوان «المرأة والأعمال الإنسانية بلا حدود: التعاون الدولي»، التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى، وتقدمت في مداخلة لها بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، طالبت فيها بتفعيل قرارات الأمم المتحدة في تفعيل دور المرأة في السلام والأمن.كما طالبت الشعبة الإماراتية بتبني برامج تدريبية وورش عمل تستهدف التأهيل السياسي والاجتماعي للمرأة، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول المختلفة والمنظمات الأهلية، وتطوير شبكات لتبادل الخبرات والموارد وربط القضايا المتعلقة بالسلام مع التركيز على المرأة والسلام في برامجها، وإبراز الدور الفاعل للمرأة في بناء السلام على كل المستويات.

جلسة

كما شاركت الدكتورة نضال الطنيجي ، في جلسة نقاش بعنوان «المبادرات العالمية في مصالح المرأة»، التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى.. وقالت في مداخلة لها إنه بالرغم من التقدم والنقلة النوعية والمبادرات العالمية في تمكين المرأة للحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والمشاركة السياسية والاقتصادية إلا أن الواقع لا يحقق تطلعات المرأة عالمياً.

وشاركت علياء الجاسم ، في جلسة نقاش بعنوان: «الطاقة الإيجابية للشباب» ضمن فعاليات المنتدى، وتقدمت خلال جلسة النقاش بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي تطالب بحث البرلمانات على إصلاح القوانين والتشريعات التمييزية في الدول النامية والصاعدة، ليكون للفتيات حقوق أكثر مساواة.

مقترحات

شاركت عائشة ليتيم ، في جلسة حوارية بعنوان «المناصب القيادية للمرأة: استراتيجية الأداء الإقليمي والنمو»، وتقدمت في مداخلة لها بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي تطالب بتبني الدول سياسات واضحة نحو المرأة من أجل سد الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام والحياة النيابية بشكل خاص من خلال خلق وإعداد كوادر نسائية لها ميزة في مجال عمل البرلمان.