المصدر: دبي ـــ البيان

تتواجد إعمار العقارية في المملكة من خلال «إعمار الشرق الأوسط» ولديها مشروعان هما «باب جدة» و«بحيرات الخُبر» بقيمة تطويرية تبلغ 7 مليارات درهم تقريباً ويقع مشروع «باب جدة» التطويري المتكامل، والممتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، في قلب وسط مدينة جدة الجديد، وتبلغ تكلفة المشروع 2.9 مليار ريال سعودي، ويمثل أحد أهم أجزاء وسط المدينة الجديد، ويتميز المشروع بموقعه على مسافة قريبة من محطة القطار الرئيسية التي تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من جهة ومدينة جدة من جهة أخرى.

ويضم مشروع «باب جدة» أكثر من 100 ألف متر مربع من المكاتب، وأكثر من 30 ألف متر مربع من المساحات التجارية المعدة للتأجير، ليسهم بدعم نمو الاقتصاد المحلي، وتتميز منازل «باب جدة» بكونها مزودة بأحدث التقنيات الذكية وخدمات الاتصالات المتطورة.

أما «بحيرات الخُبر» مشروع تطويري فاخر يتميز بإطلالاته المائية، بمساحته 4.3 ملايين متر، وقيمة تطويرية قدرها 4.5 مليارات ريال سعودي، ويحتضن أكثر من 2000 فيلا ومرافق تجارية وترفيهية تجعل منه وجهة سكنية نموذجية للعائلات.