عبد السلام جمعة: ترابط إماراتي سعودي

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

وجه عبد السلام جمعة مدير فريق الظفرة، التهنئة إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 88، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار، وقال: يربطنا مع الأخوة في المملكة العربية السعودية الكثير من الترابط والإخاء، وفرحتهم فرحتنا لأننا بلد واحد ونعيش سوياً على الوئام والمحبة، وبالتأكيد نحن سعداء بهذه المناسبة الوطنية، التي نحرص في الإمارات على الاحتفال بها أيضاً كل عام.

وكانت مدرجات استاد حمدان بن زايد الذي احتضن لقاء الظفرة مع اتحاد كلباء ، قد تزينت بأعلام المملكة العربية السعودية، وسبق انطلاق اللقاء احتفال مصغر بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية نظمته لجنة دوري المحترفين.

وقال عبد السلام جمعة، إنه من الجيد أن تشهد ملاعبنا مثل هذه الاحتفالات التي تعبر عن التلاحم والترابط مع الدول الشقيقة.