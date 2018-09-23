عبدالله بلحيف يلتقي مديرة تنمية الأعمال بمكتب التنمية البحرية الأيرلندي

المصدر: دبلن - وام

اطلع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال لقائه الدكتورة إديل أوكونور مديرة تنمية الأعمال بمكتب التنمية البحرية الأيرلندي على المشاريع والبحوث والدراسات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجامعات والهيئات والمؤسسات المحلية لتنفيذها مثل مركز الخدمات البحرية العالمي.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الدولة برئاسة معاليه في المعرض الأيرلندي للموانئ والملاحة البحرية الذي اختتمت فعالياته أمس.

ويعمل «مكتب التنمية البحرية الأيرلندي» في مجال التنمية والترويج والتسويق لقطاع خدمات الشحن البحري وإدارة وتمويل السفن والرهون العقارية والتأمين والخدمات القانونية وتأجير السفن.

معلومات

ويوفر المكتب الدعم للشركات البحرية الوطنية والدولية ويزود الحكومة بالمعلومات والتقارير عن عمل هذا القطاع إلى جانب العمل على تعزيز عملية الشحن البحري بأيرلندا والخدمات البحرية والتدريب.

من ناحية أخرى شارك وفد الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى جانب ممثلين عن موانئ الدولة في ملتقى ضم مجموعة من كبريات شركات الصناعة البحرية في أيرلندا للتعرف على أحدث المنتجات والصناعات البحرية القائمة في أيرلندا والفرص المتاحة للشركات الأيرلندية في المشاريع المستقبلية في قطاع الموانئ والقطاعات البحرية المختلفة في الدولة.

وتطرق المشاركون في الملتقى ومن بينهم وفود بحرية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية - إلى التحديات التي تواجه القطاع البحري خاصة مع التشريعات الدولية الجديدة المتعلقة بحماية البيئة وأهمية تأهيل السفن والموانئ للالتزام بها.

ممرات

وتناول المشاركون التحدي المرتبط بزيادة أحجام السفن وأهمية مواكبة الموانئ لهذه الأحجام عبر توسعة ممرات الموانئ وأرصفتها وتوفير المعدات القادرة على تفريغ وتحميل هذه الأحجام من السفن بالبضائع بكفاءة ودون تأخير.

وعرض الجانب الأيرلندي أحدث التقنيات التكنولوجية في القطاع البحري وقطاع الموانئ بما يخدم التحولات الجارية حالياً في القطاع البحري العالمي عبر استغلال التكنولوجيا في تسهيل التجارة البحرية باستخدام السفن ذاتية القيادة أو الموانئ ذاتية التحميل والتفريغ للبضائع.