مؤسسة دبي للإعلام تواكب اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

المصدر: دبي - البيان

مواكبة للاحتفالات الشعبية والرسمية باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية، تقوم مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية، بتقديم العديد من البرامج والتغطيات الخاصة، والفعاليات المباشرة والأفلام الوثائقية، التي تواكب ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، رحمه الله، وترصد كافة جوانب الاحتفال بهذه المناسبة، وعلى جميع الصعد والمجالات، مشاركة لعمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن مواكبة احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يأتي في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام، على مواكبة كافة الفعاليات والأحداث الوطنية التي يحتفي بها الأشقاء والإخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، كما هي مناسبة وطنية مجيدة، تحكي أحد فصول التاريخ المعاصر، وإحدى الملاحم الباقية على مر العصور.

وأكد المنصوري أن مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها المتعددة، تسعى من خلال موقعها الريادي، إلى تقديم كل ما هو متميز ويليق بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، في ظل التنسيق الدائم مع المجلس الوطني للإعلام، وكافة المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تقديم منتج إعلامي على درجة عالية من التميز والمواكبة للاحتفالات الرسمية والشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤكد على الدوام أنها تجربة تستحق تسليط الضوء عليها إنسانياً، وبكافة الوسائل والسبل الإعلامية والمهنية التي تنتهجها مؤسسة دبي للإعلام، في إطار سعيها إلى الريادة وتقديم الصورة الحقيقية للإنسان على هذه الأرض الطيبة.

برامج ولقاءات

من جهته، تحدث علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، عن الوسم الذي يزين كافة شاشات قنوات المؤسسة التلفزيونية، تحت عنوان (#معاً_أبداً)، والفواصل التلفزيونية التي تحتفي بهذه المناسبة، قائلاً: إنها تعكس مدى اهتمام مؤسسة دبي للإعلام بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً.

وذلك بعد أن تم تسخير جميع الإمكانات الفنية والتحريرية في مركز الأخبار، لمواكبة احتفالات المملكة العربية السعودية، من خلال مجموعة من التقارير الخاصة والتغطيات التلفزيونية المتميزة التي تجمع بين تقنية الواقع المدمج (Augmented reality) والفيديو، حول العلاقات الإماراتية السعودية، مركّزاً على الأبعاد الاستراتيجية لهذه العلاقات، والتي ترجمت إلى «استراتيجية العزم»، التي تقوم على إطلاق تنمية شاملة مشتركة بين البلدين، تشمل 44 مشروعاً متنوعاً، كما سيتابع الجمهور تقريراً آخر بتقنية الواقع المدمج، حول إنجازات المملكة العربية السعودية في عام، مثل مشروع مدينة «نيوم»، وإطلاق مترو الرياض، وإطلاق تنمية ثقافية وفنية، وتعيين النساء في رئاسة البلديات، كذلك قيادة المرأة للسيارة، إلى جانب تقرير حول القبائل والعائلات ذات الأصول المشتركة، والتي جعلت من اللحمة بين الشعبين، نتاج تراث اجتماعي مشترك.

وأشار علي عبيد الهاملي، إلى أن مركز الأخبار أعد برنامجاً خاصاً بهذه المناسبة، سيبث على شاشة تلفزيون دبي مساء الأحد (23 سبتمبر)، ابتداء من الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:05 بتوقيت غرينتش، وعلى مدى ساعتين، من تقديم ميرة المهيري ومحمد المناعي، يتم خلاله تسليط الضوء على تاريخ العلاقات الإماراتية السعودية، وحاضرها وآفاقها المستقبلية، في الوقت الذي يتحدث في البرنامج مجموعة من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية السعودية والإماراتية الهامة، كالمقابلة الخاصة مع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، ومقابلة خاصة مع سفير الإمارات في الرياض، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، كما سيتابع الجمهور المقابلة الخاصة مع القائم بالأعمال السعودي في الإمارات، سعود بن فهد السويلم.

كما سيتم استضافة مجموعة من الصحافيين والكتاب من الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث سيتم استضافة الدكتور راشد الغياض وكيل وزارة التعليم للتطوير التربوي، والملحق الثقافي السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعزة الهاشمي مساعد مدير المشاريع في وزارة الشباب، ومحمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية، والدكتور علي القحيص المدير الإقليمي لجريدة الرياض، والدكتورة ابتسام الكتبي، والشاعر أحمد الزرعوني، إضافة إلى مواكبة نشرات الأخبار على قنوات مؤسسة دبي للإعلام الاحتفال باليوم الوطني السعودي، من خلال مجموعة من التقارير الإخبارية، في الوقت الذي ستواكب أوركسترا شرطة دبي، فقرات البرنامج، بعزف النشيد الوطني السعودي، إلى جانب مقطوعات من التراث السعودي.

مواكبة تليق بالحدث

من جهتها، أعدت قناة سما دبي، جدولاً خاصاً لمواكبة الحدث، بداية من الأغاني الوطنية والتغطيات المشتركة مع بعض القنوات السعودية، إلى جانب الفواصل التلفزيونية والأفلام القصيرة، حيث ستقوم القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ببث حلقة خاصة على الهواء مباشرة، ابتداء من الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 16:00 بتوقيت غرينتش، وعلى مدى 4 ساعات متواصلة، من تقديم: أحمد عبد الله، رحاب المهيري، محمد الكعبي، وديالا علي، بمشاركة نخبة من الضيوف في المجال الدبلوماسي والاجتماعي والفني، من الإمارات والسعودية، يتقدمهم الدكتور راشد الغياض وكيل وزارة التعليم للتطوير التربوي، والملحق الثقافي السعودي في الدولة، وسفير الإمارات في الرياض، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومحمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، وسهيلة غباش مديرة إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

كما يستضيف البرنامج الخاص في هذه المناسبة، كلاً من الشاعر الإماراتي علي الخوار، والشاعر السعودي علي السبعان، والشاعر شجاع السنحاني، والشاعر عبد الرحمن العطاوي، إلى جانب كل من الفنانة السعودية مروة محمد، ولقاء خاص مع شما حمدان وداليا مبارك في (The Walk) بدبي.

من جهة أخرى، أعدت إذاعة نور دبي وإذاعة دبي، خطة متكاملة لمواكبة الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ابتداء من صباح الأحد (23 سبتمبر)، من خلال برامج: البث المباشر، صحة وسعادة، رحلة الحياة، بلسم، هذا المساء، السالفة وما فيها، مع سلامة السويدي وأحمد الكتبي، روحك رياضية، مع الناس، كما ستقوم إذاعة دبي ببث مجموعة الأغاني والفواصل الغنائية، كما ستقوم الإعلامية الإماراتية هدى الفهد على إذاعة دبي، بتقديم حلقة خاصة بعنوان «مناديل سعودية».