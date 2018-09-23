17.4 مليوناً لتطوير 64 دورة مياه في العين

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت إدارة بلدية العين، ممثلة بإدارة الصحة العامة، الانتهاء من دراسة مشروع تطوير وصيانة دورات المياه العامة في المدينة والبالغ عددها 64 دورة موزعة على قطاعات المدينة الخمسة، وبميزانية تقدر بـ 17,440,800 درهم، وتبدأ عمليات الصيانة و التطوير في الربع الرابع من العام الحالي.

وأكد هزام عبد الله هزام، رئيس قسم الخدمات الصحية في البلدية، أن تطوير دورات المياه يأتي حفاظاً على الصحة العامة للجمهور وتوفير دورات مياه صحية ذات جودة عالية، وضمان سلامة وأمن الجمهور، والوقاية من السلوكيات الخاطئة وتحقيق الاحتياجات المحلية وفق التنوع، وتشغيلها بالمستويات المطلوبة للجمهورعلى مدار العام.

وأشار إلى أنه تم رصد احتياجات دورات المياه من خلال ملاحظات الجمهور عن طريق مركز اتصال حكومة أبوظبي والاستبيانات التي تقوم بها البلدية، وتم إجراء المسوحات الشاملة ودراسة أهم احتياجاتها وتحديدها بالشكل المطلوب، بما يرفع من مستوى كفاءة وفاعلية خدمات ومرافق الصحة وتوفير مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة ورفاهية الحياة وسعادة أفراده.

وأضاف أنه تم إعداد الخطة الكاملة لصيانة وتطوير 64 دورة مياه موزعة في عدة مناطق من المدينة، حيث قامت إدارة الصحة العامة برفع ميزانية الصيانة المطلوبة و طرحها للمطورين واختيار المواصفات مع الاستشاري وفق أفضل المواصفات العالمية لضمان تطويرها بشكل يتناسب مع الطابع العصري والحضاري لمدينة العين.

وتم العمل على تطوير المرحلة الأولى خلال الستة أشهر الماضية، من خلال تثبيت وضع دورات المياه في المدينة وذلك عبر تحديد مواقعها واحداثياتها في الخرائط الجديدة للمدينة، لما في ذلك من أهمية توفير ملف كامل يشمل معلومات عن المكان والتاريخ والحالة القائمة لمباني دورات المياه، بما يسهل عملية استخراج الرخص والبدء بعملية الصيانة.

وأوضح هزام أنه سيتم تزويد دورات المياه بعدد من المميزات الحديثة، التي ستسهم في الإقبال على استخدامها من قبل جميع فئات المجتمع، كما سيتم تطوير الشكل الخارجي لتصبح بشكل حديث يتناسب مع خطة التطوير الشاملة لهذه الدورات، واستبدال جميع محتوياتها بأخرى وفق أحدث المواصفات العالمية، كما سيتم تأهيل مجموعة من دورات المياه لأصحاب الهمم لخدمتهم بالشكل المطلوب وتوفير المرافق المناسبة لاحتياجاتهم، إلى جانب توفير منصات للوضوء في بعض الدورات وستقوم إدارة الصحة العامة بالتنسيق مع الإدارات لوضع لوحات إرشادية تدل على أماكن تواجد دورات المياه، وإمكانية تأجيرها.