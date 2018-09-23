خالد النقبي: الإمارات والسعودية عينان في رأس واحد

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

وصف خالد النقبي مدير إدارة الإعلام في نادي الإمارات، اليوم الوطني السعودي بأنه مناسبة عزيزة على كل خليجي وعربي، ويدلل على أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ المشترك بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن الإمارات والمملكة العربية السعودية جسدا حقيقة أنهما عينان في رأس واحد، وأنهما معاً إلى الأبد. ونقل النقبي تهاني إدارة ومنتسبي نادي الإمارات إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية شعباً وقيادة باليوم الوطني، معبراً باسم أبناء النادي عن أصدق الأمنيات بأن يحفظ المولى عز وجل قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيراً إلى أنه في الإمارات، تتجلّى في هذا اليوم الغالي أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ والمصير المشترك، حيث تخفق القلوب بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الباري المملكة قيادة وشعباً.