موسى عباس: الإمارات والسعودية جسد واحد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بارك الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، للمملكة العربية السعودية، وأهلها وقياداتها باليوم الوطني الـ88، وقال: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي، اليوم الوطني».

أضاف الدكتور موسى: «اليوم الوطن، فرصة الشعوب لتمجيد الأحداث المشرقة، ولازدياد وتعزيز الولاء والانتماء لدى المجتمع، والمملكة السعودية، بما نشاهده لديها من اعتدال وعدم التطرف، دولة محورية للوجه الإسلامي، والإمارات والمملكة جسد واحد».

علاقة رياضية تاريخية

أكمل الدكتور موسى: «كما أن أرض المملكة العربية السعودية تضم الأراضي المقدسة للأمة الإسلامية، كما تستقبل المملكة العربية السعودية بقدرة تنظيمية خارقة، أكثر من مليوني حاج سنوياً في يوم عرفة في أكبر تجمع بشري على وجه الأرض». تحدث الدكتور موسى، عن مشاركة نادي شباب الأهلي وجماهيره، للمملكة بيومها الوطني، قائلاً: «تجمعنا والمملكة علاقات رياضية كبيرة وتاريخية، وأتذكر أنه في موسم 1979 ـ 1980، شاركت مع شباب الأهلي، في اللعب مع الحرس الوطني السعودي، ومع أندية الاتحاد والقادسية والاتفاق، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب وجود تعاون خليجي كبير بيننا في كافة المجالات، ومنها الرياضي».