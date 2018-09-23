عروض حصرية للزوّار من المملكة في فنادق ومولات ومطارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أطلق القطاع السياحي بالعاصمة أبوظبي مجموعة واسعة من العروض والاحتفالات والخدمات المجانية والحسومات في مراكز التسوق والفنادق والمطارات احتفالات باليوم الوطني الـ «88» للمملكة العربية السعودية، بما يجسد احتفالاتنا الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ومدى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة.

وقال مسؤولون بالقطاع السياحي في أبوظبي إن الإمارات حرصت على مشاركة الأشقاء السعوديين هذه الفرحة الوطنية الغالية عبر سلسلة من الاحتفالات في العاصمة أبوظبي، تتضمن مجموعة واسعة من الحسومات والقسائم المجانية والعروض الترفيهية والغنائية في أكثر من 140 متجراً في ستة مراكز تسوق كبرى.

كما ستوفر «الاتحاد للطيران» أسعاراً خاصة للرحلات من المملكة العربية السعودية خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، فضلاً عن خصومات بنسبة 88% على خدمة التغليف للحقيبة الثانية، كما تقدم شركتا «ميتشري» و«ثريفتي» لتأجير السيارات خصماً بنسبة 10% على خدمة سيارات الليموزين للمواطنين السعوديين.

حليف استراتيجي

أفاد أحمد محمد القبيسي، نائب أول للرئيس للشؤون الحكومية والدولية بالاتحاد للطيران، بالقول: «تقديراً للروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين والأهمية المتزايدة للسوق السعودية لدى الشركة، يسعدنا أن ننظم هذا البرنامج المميز من الفعاليات الاحتفالية».

المولات والفنادق

يشارك في العروض الخاصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي بالعاصمة أبوظبي أكثر من 140 متجراً في ستة مراكز تسوق كبرى، هي: الوحدة مول، وياس مول، ومارينا مول، ودلما مول، ومشرف مول، والخالدية مول، حيث تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص في سوق التجزئة، عروضاً خاصة ضمن حملة «موسم الجمال»، التي ستقدم للمتسوقين السعوديين فرصة ربح قسائم مشتريات بقيمة 100 درهم لكل 500 درهم يتم إنفاقها على منتجات الصحة والجمال والعناية الشخصية والعطور والعود.

كما تشارك مراكز التسوق في الإمارة في احتفالات اليوم الوطني بأنشطة وفقرات احتفالية تقدم الفنون التراثية السعودية مثل العرضة التي ستقام في أبوظبي ومنطقة العين في كل من غاليريا مول، والعين مول، ومول ياس مول، كما يقدم مجموعة من الفنانين المحليين عروضاً غنائية متميزة في 3 مراكز تسوق في أبوظبي في مارينا مول، والوحدة مول، ودلما مول.

وإضافة إلى ما تقدمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وبالتعاون مع مطار أبوظبي الدولي، سيتم توزيع قسائم غداء أو عشاء مجانية من مطاعم فاخرة، للأشقاء من المملكة العربية السعودية، سيقدمها لهم موظفو الجوازات في المنافذ الدولية لدخول دولة الإمارات في كل من مطار أبوظبي ومعبر الغويفات الحدودي بمنطقة الظفرة، كما سترحب عروض فرقة الحربية بالزوار السعوديين في مطار أبوظبي الدولي.

مطارات أبوظبي

أطلقت مطارات أبوظبي مجموعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، التي تسلط الضوء من خلالها على مدى عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، وذلك حتى 25 سبتمبر الجاري، إذ ستتاح الفرصة أمام 10 مواطنين سعوديين من بين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي أو المغادرين منه للاستمتاع بخدمات القاعة «الماسية» في مبنى كبار الشخصيات.

ويتم اختيار المسافرين المحظوظين بشكل عشوائي ليحظوا بهذه التجربة ويستفيدوا من الخدمات المقدمة في المبنى لمدة تصل إلى 3 ساعات قبل انطلاق رحلاتهم. وأوضحت مطارات أبوظبي أنه سيتم استقبال الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية والترحيب بهم وسط أجواء يغمرها رفع الأعلام وتقديم الشعارات والحلويات على وقع الموسيقى الوطنية السعودية، وكذلك أداء الحربية التي تحتفي بهذه المناسبة، كما ستُستخدم طيلة الأيام الخمسة أختام الجوازات التي تحمل شعار الإمارات والسعودية المشترك، إضافة إلى ذلك يتم استقبال بعض الرحلات القادمة من السعودية بمدافع المياه كترحيب تقليدي عند الاحتفاليات في قطاع الطيران.

وأشارت المطارات إلى أنها ستوفر أيضاً مجموعة من العروض المغرية للمواطنين السعوديين، تتضمن خصومات بنسبة 88% على خدمة التغليف للحقيبة الثانية، كما تقدم شركتا «ميتشري» و«ثريفتي» لتأجير السيارات خصماً بنسبة 10% على خدمة سيارات الليموزين للمواطنين السعوديين، إضافة إلى ذلك ستوفر «ميتشري» للمواطنين السعوديين القادمين إلى أبوظبي حافلات للنقل المجاني إلى عدد من فنادق المدينة.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تجسد احتفالاتنا الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مدى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية».

«مطار الشارقة» يستقبل الزواربالورود

شارك علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة المسافرين السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني، حيث قام مع كبار موظفي الهيئة باستقبال السعوديين بالتهاني والورود والضيافة العربية فور وصولهم إلى أرض المطار في بادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي. واستمرت احتفالات المطار على مدار 3 أيام وتم توزيع الورود والأعلام السعودية في مشهد يجسد أسمى معاني الأخوة والمحبة والتلاحم بين الشعبين الإماراتي والسعودي. وأعرب الزوار السعوديون عن سعادتهم بهذه الحفاوة الطيبة والمشاعر النبيلة التي عكست الروابط الأخوية، وعبّر المسافرون السعوديون عن شكرهم لرئيس هيئة المطار ولموظفي مطار الشارقة على هذه المبادرة.