صفر وفيات وإصابات بأول يوم دراسي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على النتائج الإيجابية والاستثنائية لحملة «يوم بلا حوادث» التي نظمتها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2018 ـ 2019، والتي أظهرت انخفاضاً في نسبة الحوادث إلى قرابة 50% في مجمل إمارة دبي مقارنة باليوم الأول من العام الدراسي للسنة الماضية، وتسجيل «صفر» في حوادث الوفيات والإصابات.

حرفية

وأشاد اللواء المري بالحرفية والمهينة العالية التي نُفذت فيها حملة «يوم بلا حوادث» والتي اعتمدت على إشراك أفراد المجتمع فيها من خلال التعهد في «وثيقة تعهد» بالالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، إلى جانب الترويج للحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والنزول الميداني للتوعية بالحملة في المراكز التجارية والدوائر الحكومية، ووضع إعلانات توعوية في الشوارع وعلى الدوريات الشرطية، الأمر الذي كان له أثر كبير في التفاعل من قبل أفراد المجتمع للخروج بنتائج إيجابية حققت الهدف من الحملة.

وتقدم اللواء عبد الله خليفة المري بالشكر إلى كافة القائمين والمشاركين في الحملة من مختلف فئات المجتمع، وممن ساهموا الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية ليكون أول يوم في العام الدراسي سعيداً للطلبة وذويهم وبلا حوادث جسيمة تعكر صفوه.

حملة سنوية

بدوره، أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن نتائج حملة «يوم بلا حوادث» كانت مبشرة للغاية رغم إطلاقها في فترة الإجازات الصيفية، مؤكداً أن شرطة دبي تعتزم إطلاق الحملة مع بداية كل عام دراسي لما لمسته من نتائج إيجابية ساهمت في أن يكون أول يوم دراسي بعيداً عن الحوادث الجسيمة والتي تؤدي إلى إصابات ووفيات، إلى جانب ما لمسته من مشاركة فاعلة في الحملة ليس فقط من داخل الدولة وإنما من خارجها كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والهند وباكستان، والفلبين والعديد من الدول العربية وهو ما يؤكد على نجاحها وتحقيقها لأهدافها.

وأضاف العميد المزروعي أن الحملة شهدت تفاعلاً إيجابياً من قبل المشاهير سواء على القنوات التلفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ما انعكس ببالغ الأثر على تحقيق نتائجها في المجتمع، مبيناً أن شرطة دبي ستعمل على تكريم الفائزين بالمكافآت المرورية التي أطلقتها مع بداية الحملة والمتمثلة في إلغاء 50% من قيمة مدة الحجز على المركبات، وإلغاء 4 نقاط سوداء، وخصم على المخالفات المرورية البسيطة، مؤكداً أن الفائزين سيتلقون رسائل نصية على هواتفهم النقالة بهذا الخصوص.

وثيقة تعهد

وأظهرت نتائج حملة «يوم بلا حوادث» توقيع ألف و676 سائقاً وفرداً من المجتمع على «وثيقة تعهد» للالتزام بقوانين السير والمرور في أول يوم دراسي وذلك عبر صفحة شرطة دبي الإلكترونية، تسبب 3 سائقين فقط من الموقعين على الوثيقة بحوادث سير «بسيطة» في اليوم الدراسي الأول وكانت الحوادث الثلاثة بعيدة عن الأماكن المحددة للحملة والمناطق الدراسية، فيما باقي المسجلين كان التزامهـــم مثالياً بالقوانين وما تعهدوا عليه.

وبينت نتائج الحملة انخفاض معدل الحوادث المرورية في مجمل إمارة دبي تزامناً مع اليوم الأول للعام الدراسي هذا العام بنسبة 50% مقارنة باليوم الدراسي الأول للعام الدراسي الماضي، ولم يسجل اليوم الأول من العام الدراسي أية حوادث جسيمة وبالتالي «صفر» في أعداد الوفيات والإصابات مقارنة بـ8 إصابات في اليوم الأول من العام الدراسي للسنة الماضية، و3 إصابات في العام 2016، وإصابة واحدة في 2015.

تفاعل كبير

وأظهرت النتائج أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بواقع مليون و154 ألفاً و189 مشاركة على مختلف الصفحات بينها 357 ألفاً و318 مشاركة على «تويتر»، و140 ألفاً و474 مشاركة على صفحات «الفيس بوك»، و606 آلاف و720 مشاركة على «أنستغرام» والشبكات الإخبارية، و49 ألفاً و677 على يوتيوب».

كما وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من عدد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب، ومشاركة إعلامية كبيرة للحملة على البرامج التلفزيونية والإذاعات والصحف اليومية التي غطت فعاليات إطلاق الحملة وما تبعها من إعلانات دعائية إلى جانب إرسال شركة الاتصالات المتكاملة «دو» 5 ملايين و330 ألفاً و249 رسالة إلى مشتركيها للتوعية بالحملة تفاعل معها 386 ألفاً و805 من المشتركين، فيما أرسلت شركة اتصالات، مليوناً و500 ألف رسالة إلى متعامليها تفاعل معها 279 ألفاً و205 من المشتركين.

322 ألفاً

شهدت حملة «يوم بلا حوادث» إرسال مليون و204 آلاف و929 رسالة توعية إلى أصحاب الملفات المرورية في دبي، تفاعل معها 322 ألفاً و527 شخصاً، وتم وضع 44 لوحة إعلانية باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف شوارع دبي، وتوزع دوريات شرطة دبي ملصقات توعوية بالحملة، إلى جانب توفير منصات ترويجية في مراكز التسوق والنزول الميداني لـ11 الدوائر الحكومية لتعريف الموظفين بالحملة إلى جانب توزيع تقويم مروري للحملة استفاد منه 5 آلاف شخص.