عايض مبخوت: مناسبة عزيزة علينا

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أبدى مسؤولون في نادي الجزيرة سعادتهم الغامرة بمشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 88، ومؤكدين أن عيد الأشقاء في المملكة العربية السعودية هو عيد أيضاً للشعب الإماراتي كافة.

وقال عايض مبخوت المدير التنفيذي للجزيرة: اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة على كل إماراتي وتحمل أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ المشترك بين البلدين الشقيين.

وتقدم أحمد سعيد المرزوقي المشرف الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة بالتهنئة إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم دوام الرقي والازدهار، ومؤكداً أن العلاقات الأخوية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية راسخة في القدم، فهي تاريخ واحد، ومصير واحد، ولذلك فلا غرابة عندما يتفاعل الشعب الإماراتي بكامل أطيافه بالاحتفال باليوم الوطني الـ 88 للملكة العربية السعودية، وقد تفاعلت الجماهير في المدرجات وتغنت للمملكة العربية السعودية حاملين علمي الإمارات والمملكة جنباً إلى جنب، ليعكس العلاقات الوطيدة بين الشعبين.

وشدد حسين سهيل مدير الفريق على أن مشاركة الأخوة في المملكة العربية السعودية أفراحهم، سواء اليوم الوطني أو غيره من المناسبات واجب علينا جميعاً، وذلك من منطلق أواصر المحبة والإخاء بين البلدين الشقيقين.