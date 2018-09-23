«مجلس قيادات الشرطة» يناقش خفض الحوادث المروريــة علـى مستوى الدولة

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائـــب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، في نادي ضباط شــرطة دبي، حيث ناقش المجلس الاستعدادات الجارية للمشاركة في الدورة الخامسة ضمن فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، واستعرض المجلس التقارير المتعــلقة بنسبة خفض الحوادث المرورية على مستوى الدولة، كما اطلع المجلس على الخطوات النهائية لمشروع تطبيق مركز الشرطة في هاتفك، الذي أعـــدته وزارة الداخـــلية بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العـــام بدبي، والذي يوفـــر خدمـــة الإبلاغ عن الجرائم والقـــضايا الواقعــة على الجمهور من خلال الهاتف النقــال، والـــذي يهدف إلى زيادة الخـــدمات الذكية والتوسّع في قنوات تقديمها؛ لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملين وبأقصى قدر من الجودة التي تنال سعادتهم ورضاهم، وبما يتماشى ورسالة الوزارة نحو غايات الأمن والسلامة الذكية، وتقديم خدمة التبليغ والشكاوى الجنائية كافة بطريقة سريعة وسهلة وتراعى فيها سرية المعلومات، وتحقيق أقصى درجات الحيطة والحذر وضمان الاستخدام الأمثل للخدمة، ضمن مجموعة من الضوابط والشروط والقيود للمستخدم. كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأمنية على مستوى الدولة.

حضور

حضر الاجتماع اللواء محمد العوضي المنهالي، مستشار سمو وزير الداخلية، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشـــرطة أم القيوين، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبدالله علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء محمد أحمد الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، واللواء المهندس المســـتشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجـــلس المرور الاتحادي، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، واللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، والعميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجــنائية الاتحادية، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مـــدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بــوزارة الداخلية، والعميد د. علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية، والعميد د. فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد وليد المناعي، مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وباقي أعضاء المجلس، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.