المصدر: دبي - أحمد الشنقيطي

سارعي للمجد وَجْدْ

واسبقي شعر ومجازْ

واكتبي التاريخ نَجْدْ

وأرض مكة والحجازْ

لم تكن لتمر مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، دون أن يتفاعل معها أشقاؤها في الوطن العربي عامة، وفي الخليج العربي خاصة.. تهنئة للشعب السعودي وقيادته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، فالمملكة ليست دولة عبرة في التاريخ، إنها حالة فريدة في تموضعها الجغرافي وحضورها التاريخي.. إليها تهفو قلوب المسلمين، ففيها أطهر البقاع وأجلّها، وإليها ترنو أفئدة العرب، كونها عمود خيمتهم، وركيزة استقرارهم.. وليست هذه المشاركات من نخبة من الشعراء الإماراتيين، سوى تعبير عما تجيش به قلوبهم من محبة صادقة، وتقدير كبير للمملكة وتاريخها، ومشاركة واجبة في أفراح شعبها وقيادتها بيومها الوطني، فسارعي إلى المجد وعيشي في ذراه..

(سارعي) للمجد والعلياء يا أرض الكرامه

واهتفي اللهُ أكبر.. عز.. فخر.. وانتصار

والشِعــر يهديك منّا يالسعوديــه سلامه

والإمارات الحبيبه تحتفل بك دار.. دار

علي الخوار

(سارعي) للمجد يا فخر الخليج

واكتبي تاريخنا فْ عالي سماك

نحتفل في يومك السامي البهيج

يالسعودية حماك الله حماك

خالد الظنحاني

للمجد هيّا (سارِعي) فَـ أنتي سراج

من لا تبع نوره يعيش بـ هزيمة

وتطمنّي.. لو جا من أعداءك إزعاج

النصر (لآل سعود) عادة قديمة

سعيد بن طميشان

(سارعي) للثريا تنتظرك النجوم

ما انتي شمسٍ ولا انتي يا العزيزة بدر

انتي قدرٍ تسامى وبسموّه يدوم

انتي خيرٌ وابقى وقدر جلّ وندر

أحمد الزرعوني

(سارعي) للعز والمجد العظيم

من سعى للمجد مثلك يدركه

لك سلام الود من شعبٍ كريم

من إمارات الوفا للمملكه

ذياب المزروعي

(سارعي) للمجد يادار حكمها

حاكم يحكم على الاعداء الهزيمه

وافخري بأن الشهاده في علمها

والتخاذل في محبتها جريمه

جابر بن ناصر





(سارعي) بالفخـر والمجـد التليد

وارسمي عزك على صدر السما

بك رجالٍ عـن دروبك ما تحــيد

فعلهم غيثٍ على أرضـك همى

علي المهيري

(سارعي) يا المملكه نحو الأمام

تدركين انتِ غــلاك.. وندركه

يا عساكم في رخا في كل عـام

فرحكم هُو فرحنا يا المملكـه

حسان العبيدلي