شرطة دبي تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 88

المصدر: دبي - البيان

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى كل أبناء الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88، متمنية للمملكة الشقيقة دوام التقدم والنجاح في مسيرة البناء والتنمية والازدهار والرفعة.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بمتانة العلاقة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن تهانيه للمملكة حكومة وشعباً بيوم الوحدة والبناء والرخاء، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار.

وثمن القائد العام لشرطة دبي دور المملكة العربية السعودية ورؤية قيادتها الثاقبة في مختلف المواقف والقضايا العربية، والتي لا تلبث أن تؤكد من خلالها عمق انتمائها العربي، وحرصها على صون مقدرات الأمة وحماية مكتسباتها.

وأكد اللواء المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مشاركة إخوانهم في المملكة العربية السعودية الاحتفالات باليوم الوطني، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي ستنفذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة، وستحتفي بهذه المناسبة الوطنية المهمة بوضع علم المملكة على الدوريات الفارهة التي ستجوب إمارة دبي، للتعريف أفراد المجتمع بتاريخ المملكة الحافل بالعطاء والتنمية والتطور في مختلف المجالات.