سعيد الطاير يتفقّد مركز الابتكار بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

اطلّع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على تقدم سير العمل في مشروع «مركز الابتكار»، أحد أبرز المشاريع الابتكارية، ضمن مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) وفق نظام المنتج المستقل، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وقد رافق الطاير في جولته التفقدية، كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس عبد الله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية، ومروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واستمع الطاير من ممثلي الجهات المنفّذة للمشروع على تقدم سير العمل، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز المشروع بجودة عالية. ويهدف «مركز الابتكار» إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والنظيفة، مما سيمكن هيئة كهرباء ومياه دبي من استعراض إنجازاتها الخاصة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، وإبراز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة.