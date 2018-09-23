«منطاد الإمارات» يحلق بمنطاد خادم الحرمين الشريفين في المدينة المنورة

المصدر: الشارقة - وام

شارك منطاد الإمارات في احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني 88 الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري محلقاً بمنطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فوق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.

وأوضح الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات أن رسالة وجهود خادم الحرمين الشريفين الإنسانية الكبيرة وصلت إلى جميع أنحاء العالم من خلال حرصه على نشر الاستقرار والأمن في دول المنطقة العربية والعالمية، والتي تحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إيصالها إلى جميع شعوب العالم بسواعد أبنائها وشبابها.

رؤية

من جانبه أشار حسن ناصر المنصوري الأمين العام لمنطاد الإمارات إلى سعي أبناء الإمارات لتفعيل فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في السلم والتواصل بين الثقافات من خلال نشر روح السلام بين شعوب العالم.

وثمن جهود العاملين في مختلف القطاعات في المملكة خصوصاً هيئة الشؤون الصحية - التي سهلت إطلاق منطاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المدينة المنورة، والذي يعتبر التحليق الأول من نوعه في هذه المدينة المباركة على مستوى العالم.