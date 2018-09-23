25 ألف مستثمر سعودي في دبي يملكون 6400 رخصة أعمال

المصدر: دبي - بشار باغ

بلغت أعداد رخص الأعمال التي يملكها نحو 25017 مستثمراً سعودياً في إمارة دبي نحو 6364 رخصة، وتشكل سيدات الأعمال السعوديات 3 % من عدد المستثمرين بما يوازي 723 سيدة أعمال من مواطنات المملكة، في حين يشكل المستثمرون الرجال 97 %، وذلك وفقاً لبيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي.

وكشفت البيانات عن نمو عدد المستثمرين السعوديين الجدد في دبي بنسبة 19 % سنوياً بين عام 2013 حتى 2017، إذ شهد العام 2013 تسجيل اقتصادية دبي لـ 928 مستثمراً سعودياً، في حين بلغ عدد المستثمرين الجدد من مواطني المملكة العام الماضي 1636 مستثمراً.

رخص المستثمرين

وتوزعت أنشطة رخص المستثمرين بدبي في مجموعة من القطاعات، تشمل مجموعة الملابس الجاهزة بالإضافة إلى مجموعة الالكترونيات والمقاولات وما يتعلق بها، إلى جانب تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية والاستشارات - الإدارة والمعلومات والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الوساطة التجارية والنقل والشحن والتخزين والاستثمار والعقارات وتجاره المواد الغذائية وتجارة مواد البناء وتجارة المجوهرات.

المرتبة الخامسة

ومن جانب آخر، أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن السعودية تأتي في المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام الماضي بحصة تقدر بـ 6.4 % مع استثمارات بقيمة 1.74 مليار درهم.