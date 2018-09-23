عبيد طويرش: مشاريع عملاقة تصب في صالح الشعبين

المصدر: أم القيوين- البيان

أكد عبيد طويرش القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين أن القيادتين والشعبين الإماراتي والسعودي تربطهما علاقات وثيقة وتاريخية تستند إلى قيم أصيلة ومبادئ راسخة تجسدت وفاء متبادلاً بين البلدين، لافتا إلى أن احتفاء الإماراتيين حكومة وشعباً باليوم الوطني السعودي 88 يدلل على عمق العلاقات بين البلدين التي ازدادت رسوخاً وعمقاً خلال السنوات الماضية، مبيناً أن هناك لجنة مشتركة بين البلدين تجتمع بصورة دائمة لترسيخ العلاقات الطيبة بين الشعبين الشقيقين بهدف إسعادهما، كما أن العلاقات تطورت كثيراً، ونلحظ ذلك من خلال المشاريع العملاقة والمشتركة بين البلدين التي ترتقي إلى التكامل وتصب في صالح الشعبين، كما أن المملكة وقفت بجانب المظلوم في كل زمان ومكان، ومدت يدها إلى السلام، وبسطت يدها الأخرى لنصرة إخوة لها تجمعنا بهم العروبة والأخوة والتاريخ المشترك ووحدة المصير، ولم تتوانَ عن دفع الظلم عن المستضعفين في كل بقعة.