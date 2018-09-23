سلطان وحمدان ونهيان بن زايد يهنئون خادم الحرمين باليوم الوطني للسعودية

المصدر: أبوظبي - وام

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.وأعرب سموه، في البرقية عن تهانيه الحارة، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على خادم الحرمين وعلى المملكة الشقيقة وشعبها الخير والعزة والرفعة.وثمّن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في برقيته، مواقف وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة وطنه والمنطقة والأمتين العربية والإسلامية في شتى المجالات.كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد وزير الدفاع السعودي بهذه المناسبة.

وبعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

و أعرب سموه في البرقية عن تهانيه الحارة بهذه المناسبة سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم بالخير واليمن والبركات وأن يديم على جلالته والمملكة الشقيقة وشعبها الخير والعزة والرفعة.

و ثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في برقيته مواقف وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة وطنه والمنطقة والأمتين العربية والإسلامية في شتى المجالات.

كما بعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

رؤى مشتركة

كما أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن احتفاء الإمارات باليوم الوطني السعودي ما هو إلا تعبير صادق لعمق مشاعر المحبة والاعتزاز ويأتي أيضاً تجسيداً حقيقياً للرؤى المشتركة والمصير الواحد.وتوجه سموه بأسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88.

وقال سموه: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفتخر بالمسيرة الريادية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تقف شامخة قوية للحفاظ على وحدة الأمة العربية والإسلامية وإعلاء صوت الحق ودعم تقدم الأوطان.