كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تبدأ الدورة الثانية من برنامج «قيادات»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة بالوطن العربي، الدورة الثانية من برنامج «قيادات» والذي يستهدف تمكين قادة المستقبل وتأهيل الكوادر الحكومية وتزويدها بالمهارات والكفاءات التي تلبي تطلعات القيادة وتوجهات حكومة المستقبل.

ويشارك في البرنامج الذي يستمر من 17 سبتمبر الجاري إلى 12 ديسمبر 2019 نخبة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في نيابة دبي والبالغ عددهم 15 منتسباً.

ورحب الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالمشاركين، واستعرض أهم محاور البرنامج وأهدافه ومخرجاته، والتي تشمل محاور أكاديمية وعملية متنوعة منها «التوجهات الحديثة في استشراف المستقبل والتميز الحكومي» و«الطاقة الإيجابية ودورها في إسعاد الموظفين».

وقال المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي: «إن أهم أسباب نجاح النيابة العامة هو اعتمادها على المخرجات الوطنية المتخصصة والكفؤة التي لها دور كبير في تحسين أدوات المنظومة القضائية والمؤسسية حتى باتت نموذجاً متفرداً في هذا الجانب، وزيادة على ذلك، حرصها على توجيه كل الأهداف والخطط نحو تعميق ثقافة الابتكار والإبداع في العمل بما يتناسب مع طموحات حكومة دبي وتحدياتها المستقبلية، وفي ضوء إيماننا أن كل موظف هو «قائد» يبحث باستمرار عن فرص جديدة للتطوير والتنمية والإبداع، فإننا نحرص على إلحاق أعضاء وموظفي النيابة العامة لدينا في البرامج التعليمية التي تستهدف قادة المستقبل وذوي الفكر الواعد، من منطلق تعزيز الطاقات والقدرات القيادية وفق أفضل المعايير العالمية وتطبيقها في العمل كواقع ناجح أثبت قدرته على البقاء في المنافسة المحلية والعالمية».

متطلبات

وقال المري: «لا يمكن التعامل مع متطلبات المستقبل بأدوات اليوم، وقد رسخت حكومتنا مفاهيم ونماذج استشراف المستقبل وتحديد ملامحه والتعرف إليها من خلال ما نصنعه ونعد له اليوم من إنجازات ومكتسبات، ونعمل من خلال برامج الكلية على إعداد كوادر مستقبلية مؤهلة لترجمة التوجهات الحكومية ورسم المسارات الجديدة بفضل ما تقوم به الكلية من جهود لتمكين وتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمعارف والمهارات الجوهرية بما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية».

مكانة

وأضاف: «لقد تمكنت دبي والإمارات من تعزيز مكانتها عالمياً على خارطة ريادة العمل الحكومي، وهي اليوم تمتلك رصيداً كبيراً من الكفاءات القيادية الخلاقة كنتاج لمسيرة طويلة من التميز والابتكار في شتى المجالات، ونفخر اليوم بتأهيل الدفعة الثانية لنيابة دبي ما يؤكد حرص النيابة على استدامة التطوير والارتقاء بمنظومة عملها عبر تمكين القيادات على مختلف مستوياتها ومواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي من خلال إكساب كوادرها خبرات معرفية وعملية جديدة في بيئة أكاديمية تتيح تبادل الخبرات والاطلاع عن قرب على أفضل نماذج العمل الحكومي المبتكرة».

وقدم المري المحور الأول للبرنامج والذي تناول «القيادة الاستراتيجية في عصر التحديات».

وقالت وداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية في نيابة دبي: «في إطار تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتطوير مواردها البشرية وإعداد جيل مؤهل من القيادات المستقبلية التي تساهم في تعزيز نجاحات الدائرة في كل المجالات تم ترشيح 15 منتسباً من أعضاء النيابة وموظفيها من الفئة الإشرافية في برنامج (إعداد الصف الثاني من القيادات) بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي سيسهم في تعزيز المهارات القيادية والإدارية للمنتسبين».

ويعرف البرنامج من خلال محوره الثاني «X10 والمسرعات الحكومية» المشاركين بأدوات ومنهجيات الابتكارات الجذرية في الخدمات الحكومية المستقبلية.

وفي المحور الثالث «التوجهات الحديثة في استشراف المستقبل والتميز الحكومي» يتعرف المشاركون إلى المكونات الرئيسية لنماذج التميز الحكومي.

وينسجم المحور الرابع للبرنامج «الطاقة الإيجابية ودورها في إسعاد الموظفين» مع توجهات القيادة الرشيدة بإسعاد الموظفين لضمان التقدم والنجاح».

تأهيل

قالت عائشة سلطان الشامسي، مديرة إدارة برامج التعليم التنفيذي في الكلية: «سعداء بانضمام الدفعة الثانية من كفاءات وقيادات نيابة دبي لبرنامج «قيادات» ما يؤكد الدور الفعّال لبرامج كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية.