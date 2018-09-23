منصور الخرجي: احتفالاتنا شاهد على تجذر العلاقات

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، عمق ونبل العلاقات الأخوية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن أبناء الشعبين هما أبناء شعب واحد، تربطهما عقيدة واحدة ووحدة جغرافية واحدة وتاريخ حافل بالعطاء وروح الأخوة الذي تتوارثه الأجيال من جيل إلى جيل، وما احتفال الإماراتيين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي 88 إلا شاهد على تجذر تلك العلاقات، كما أن السعودية على مدار العقود الماضية استطاعت أن تكسب حب واحترام جيرانها من دول الخليج العربي، والدول الإسلامية بفضل سياسة وحكمة حكامها الأوفياء، مبيناً أن الإمارات والسعودية تنتهجان سياسة واحدة تتسم بحسن الجوار ودعم الأشقاء ونصرة قضاياهم، فكانت ثمرة تلك النظرة الثاقبة الاستقرار والأمن وسعادة أجيال الشعبين من أجل مستقبل زاهر، كما أن شهداء الإمارات ستظل ذكراهم محفورة في وجدان الشعب السعودي، هم وأشقاؤهم الذين شاركوا في عاصفة الحزم نصرة للأشقاء في اليمن السعيد.