اليماحي: لفتة رائعة من لجنة دوري المحترفين

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

وجه ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ88، مشيداً في الوقت نفسه بلجنة دوري المحترفين التي خصصت الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي احتفاءً بهذه المناسبة العظيمة، لافتاً إلى أن نادي الفجيرة شهد أول من أمس احتفالية رائعة باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية قبيل انطلاق مباراة الفجيرة ضد عجمان، مشيراً إلى أن الرياضة تعتبر جزءاً مهماً من تطور العلاقات المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأن الجماهير التي حضرت المباراة من داخل أرضية الملعب حملت أعلام الدولتين في مشهد يدل على التلاحم والترابط وعمق العلاقات الأزلية والمستمرة بين الشعبين.وأكد اليماحي بأن الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والرياضية التي وقعت أخيراً تدل على الترابط القوي بين الطرفين، وهذا إن دل علي شيء إنما يدل على أن المملكة العربية السعودية والإمارات في قلب ووطن واحد لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، مستشهدا في نفس الوقت بالتحالف العسكري الذي أثمر عن ميلاد عاصفة الحزم والعزم في اليمن الشقيق.