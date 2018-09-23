دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: فرحة السعوديين فرحة لكل الإماراتيين

المصدر: أبوظبي - البيان

قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نتقدم للأشقاء السعوديين بخالص التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، ويسعدنا أن نشاركهم هذه الفرحة الوطنية الغالية بسلسلة من الاحتفالات في العاصمة أبوظبي، فالابتهاج بالمنجز السعودي الذي تحقق طوال مسيرة المملكة هو ابتهاج لكل الإماراتيين أيضاً، إذ نشترك مع الأشقاء في السعودية بأواصر وثيقة من الأخوة والتاريخ المشترك والتقاليد والثقافة الواحدة، وأيضاً المصير الواحد، فطالما كانت السعودية حليفاً استراتيجياً لدولة الإمارات على مختلف الصعد.فرحة

محمد خليفة المبارك

قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: لا يخفى على أحد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، ففرحة السعوديين بيومهم الوطني الـ 88 هي فرحة لكل الإماراتيين، فما يجمع البلدين ليس التاريخ المشترك والقرب المكاني والموروث فقط، بل تم بناء أسس عميقة لهذه الروابط من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وتحرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعزيز العلاقات الثنائية؛ حفاظاً على الاستقرار المفضي إلى التنمية والبناء والاستثمار في الإنسان.