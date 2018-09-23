عمار النعيمي يشيد بجهود محمد بن راشد التطويرية

المصدر: عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعته المباشرة لتطوير جوانب الحياة كافة في الإمارات وتفعيل دور الجهات الحكومية وتطوير عملها ما يحقق طموحات وتطلعات المواطنين.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، على مستجدات تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في حكومة عجمان والمراحل التي وصلت إليها عملية تصنيف مراكز سعادة المتعاملين في الإمارة.

حضر الاجتماع الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور سلطان فيصل الرميثي المنسق العام لبرنامج عجمان للتميز وفريق عمل نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

واستمع سمو ولي عهد عجمان من فريق عمل نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات إلى شرح وافٍ عن مراحل تطبيق النظام في الدورة الأولى التي تضمنت عقد سلسلة من ورش العمل مع موظفي حكومة عجمان ومن بينها الربط الاستراتيجي بين الجهات ومبادرات تطوير الخدمة ونسبة سعادة المتعاملين وقنوات تقديم الخدمات، إضافة إلى تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات والإبداع وتوفير البنية التحتية لتخزين البيانات وإدارة علاقات المتعاملين، كما استمع سموه إلى أهم مجالات التحسين في مراكز سعادة المتعاملين.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة عجمان.. مشدداً على أن كافة الجهات الحكومية في الإمارات تتبنى هدفاً مشتركاً يتمثل في إسعاد المتعاملين وموجهاً الجهات الحكومية والمؤسسات في عجمان بتعزيز الابتكار والخدمات الرقمية لإثراء تجربة المتعاملين.

وأثنى على جهود فرق العمل لتطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات المعتمد في الإمارات من أجل تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ في مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية وتفعيل دور تلك الجهات.

تميز

وقال سموه إن نظام النجوم العالمي يؤدي إلى التنافسية ومزيد من الجهود من قبل الموظفين وإصرارهم على التميز في خدمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسات، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإشعارهم بالتميز والأهمية عبر مراكز الخدمة في جميع أنحاء الدولة وليس عجمان فقط. ودعا الموظفين في كافة الدوائر الاتحادية والحكومية إلى بذل مزيد من الجهود لتقديم مقترحات ومبادرات يستفيد منها المراجعون، وتعمل على إنجاز مهامهم بسرعة ويسر وتحظى بإسعاد ورضا كافة المتعاملين.

رؤية

من جهتها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتبنى رؤية تكاملية للعمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، مثمنة توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتحقيق التكامل ومواءمة التوجهات الحكومية ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتحقيق هذه التوجيهات. وأكدت أن منهج عمل الحكومة يجسد رؤى القيادة بتقديم خدمات ترتقي بتجارب المتعاملين وتعزز جودة الحياة وتحقق الريادة العالمية. ويأتي تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في حكومة عجمان ليشكل إضافة نوعية إلى جهود حكومة الإمارات في تعميم هذا النموذج المبتكر على كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة.