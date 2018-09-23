«معاً أبداً» جلسة حوارية لمجلس الشباب الإعلامي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس الشباب الإعلامي التابع للمجلس الوطني للإعلام، أمس، في مقر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، جلسة حوارية تحت عنوان «معاً أبداً»، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88، بحضور نخبة من الباحثين والمفكرين والإعلاميين والمؤثرين والشعراء الشباب من الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وناقشت الجلسة عمق وتاريخ العلاقات الإماراتية السعودية، وركزت على دور الإعلاميين الشباب في دعم مواقف البلدين ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة.

واحتفى الحضور بهذه المناسبة التي يعتز ويفتخر بها الشعب الإماراتي الذي تربطه بالشعب السعودي الشقيق القيم والعادات والتقاليد الأصيلة، والمواقف الثابتة والراسخة.

وهنأ الحضور قيادة المملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها بهذه المناسبة العزيزة.