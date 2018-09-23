المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق «أساسيات 101»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب أحدث مبادراتها تحت مسمى «أساسيات الشباب 101»، والتي تسعى لتعزيز المعرفة الوطنية لدى الشباب والإجابة عن تساؤلاتهم في شتى المجالات، وبناء أساس معرفي لديهم يرفع من مستوى وعيهم حول مختلف المواضيع، حيث ستقوم المؤسسة من خلال المبادرة بإطلاق مجموعة من الدورات المعرفية بمشاركة المسؤولين والمختصين والخبراء، الهادفة لرفع الوعي لدى الشباب ولرفدهم بالمعارف والعلوم حول أساسيات العمل بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن المبادرة تهدف لرفد معارف الشباب بأهم المعلومات في شتى الموضوعات والقضايا الوطنية والاجتماعية والعلمية، كالعلوم الإنسانية والسياسات الخارجية والعلاقات الدولية والعمل الحكومي، بهدف خلق جيل من الشباب الواعي والقادر على مواجهة تحديات الحياة من خلال التسلح بالمعارف الأساسية في شتى مجالات الحياة.

وأكدت المزروعي أن قيادة دولة الإمارات تحرص دائماً على أن يكون شباب الإمارات واعياً وملماً بما يدور حوله، بهدف إنشاء جيل من القادة، ليكملوا مسيرة البناء والتطور في الدولة، من خلال التركيز على شباب الإمارات وتزويدهم بأهم العلوم والمعارف للموضوعات الرئيسية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالعمل الحكومي ومختلف القطاعات.

وأشارت المزروعي إلى أن المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على دعم وتمكين الشباب، من خلال رفع مستوى وعي الشباب بأهم القضايا التي تهمهم، وسنعمل معاً لعقد جلسات تختص بكل ما يجب على شباب الإمارات التعرف عليه، كتاريخ اتحاد الدولة، والسياسات العامة، والتعليم، وهيكل العمل الحكومي، والتوجهات المستقبلية ورؤية دولة الإمارات.

وإضافة للدورات التي تعقدها المؤسسة ضمن مبادرة «أساسيات الشباب 101»، سيتم إطلاق مجموعة من الدورات الرقمية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، بهدف التفاعل الدائم مع الشباب والاستفادة القصوى مما يقدمه المسؤولون والخبراء ضمن مختلف جلسات المبادرة، كما ستتيح المنصة الإلكترونية للشباب التسجيل لحضور الجلسات والتفاعل المباشر مع المسؤولين وأصحاب الاختصاص ضمن جلسات معرفية جماعية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل على تصميم وإطلاق المبادرات والمشاريع المعنية بالشباب، بهدف خلق نموذج عمل شبابي قائم بمجهود الشباب ويستهدف الشباب بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم، وذلك ترجمة لتوجهات قيادة الدولة بتمكين الشباب ودعمهم والنهوض بهم ليكونوا قادة المستقبل.