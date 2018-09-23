الرميثي: الإمارات والسعودية مصير مشترك وفرحة واحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ــ دبي - البيان الرياضي

تقدم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بأسمى عبارات التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 88، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

واعتبر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب كل الإماراتيين، الذين يحتفلون بالذكرى بكل حب وإخاء تعبيراً عن أواصر الأخوة والعلاقات المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، والمصير المشترك الذي يوحد البلدين.

وثمن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي المسيرة الحضارية الفريدة التي تخطوها المملكة، والتي تجسدت في التطور الهائل الذي طال جميع المجالات، وحققت من خلاله الريادة في صدارة الدول ذات الكلمة المسموعة والدور الفاعل والمؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى المستوى الرياضي أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، أن العلاقات الرياضية بين الإمارات والسعودية مشهد متطور يعبر عن التوافق في الرؤى والأهداف المشتركة التي ترمي إلى الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالبلدين، والوصول إلى المراتب العالمية المتطورة ورفع راية البلدين في التظاهرات والمحافل القارية والعالمية الكبرى، مشيراً إلى النقلة النوعية التي حققها البلدان في الاهتمام بالرياضة، مما كان له انعكاسات إيجابية تبشر بنجاحات مستقبلية تقطف ثمارها الرياضة الخليجية والعربية بصفة عامة.

احتفالات

وشاركت لجنة دوري المحترفين المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 88 ، وذلك بتخصيص مباريات الجولة الثالثة خلال يومي 20 و21 سبتمبر، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الإماراتيين، من واقع العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين.

ونزل اللاعبون والحكام إلى أرض الملعب مرتدين أوشحة تحمل علمي الإمارات والسعودية، كما تم عرض رسالة تهنئة على الشاشات الإلكترونية حول الملاعب المستضيفة إضافة إلى الشاشات الكبرى. وشاركت جماهير الأندية المختلفة في الاحتفالاتعبر رفع أعلام المملكة في المدرجات.

حرص

من جانبه أكد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين حرص اللجنة على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، معبراً عن سعادته بالاحتفالات التي شهدتها الجولة الثالثة تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، وقال: «يسعدنا أن نشارك الأشقاء في المملكة العربية السعودية احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 88، وقد حرصت لجنة دوري المحترفين وأنديتها على الاحتفاء بهذه المناسبة من داخل ملاعب دورينا إيماناً منا بالدور الذي تلعبه كرة القدم في بناء جسور التواصل بين الشعوب». وأضاف: «تفاعلت الجماهير بحماس مع الاحتفالات مما يؤكد عمق العلاقة الأزلية التي تربط الشعبين في البلدين الشقيقين اللذين يحرصان على إظهار مشاعر الود والاحترام في كل المناسبات».

أهازيج

وجاء تفاعل جماهير الوحدة في مباراة فريقها مع الوصل أول من أمس باستاد بني ياس بالشامخة مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني أكثر تميزاً، إذ حرصت جماهير العنابي على رفع علم كبير للمملكة في المدرجات قبل وخلال المباراة للتأكيد على عمق أواصر المحبة التي تربط بين شعبي الإمارات والسعودية.

وجاءت أهازيج الوحداوية وهتافاتها في المدرجات لتعبر عن تلك الحالة في أعمق صورها عندما هتفت «عاش سلمان» و«أوووووه يا سعودي»أكثر من مرة خلال المباراة.

إبراهيم الحوسني منسق جماهير نادي الوحدة قال إن الاحتفالية في المدرجات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية جاء بمبادرة من الجماهير العنابية في ظل احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني لشقيقتها المملكة العربية السعودية، وللروابط والعلاقات الوطيدة بين الشعبين على كل الصعد، بالإضافة إلى العلاقات الطيبة التي تجمع بين جماهير كرة القدم في البلدين، مشيراً إلى أن هتافات جماهير الوحدة جاءت تلقائية تقديراً للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وحرصنا كذلك كمشجعين لكرة القدم على الهتاف بنفس أهازيج الجماهير السعودية لمنتخبها ولبلدها في مدرجات الكرة «أووووه يا سعودي».