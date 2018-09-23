باقات حب هدية نجوم الإمارات إلى السعودية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على شكل باقات حب وصور توشحت بالأخضر، وأغنيات تفيض عشقاً، صيغت إيقاعاتها بإحساس كامل، فيما كتبت كلماتها بماء من ذهب، جاءت احتفالات نجوم الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ 88، لتؤكد أعمالهم عمق العلاقة بين داري زايد وسلمان، فيما كشفت تلك الأعمال عن مقدار وعمق المحبة التي تجمع الشعبين معاً وإلى الأبد، فها هو الفنان حسين الجسمي، يغني «عشقك يا وطن» ويبادله علي الخوار بقصيدة «عرضة وحربية» فيما ينشد عبد الله سالم النعيمي بـ «في ذرا سلمان»، أما فايز السعيد فقد وضع كل أحاسيسه في عمله «شعب واحد»، لتطل أحلام وسميرة أحمد برسائل محبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تلك هي بعض من ملامح الأعمال الفنية التي أطل بها نجوم الإمارات، أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليمدوا من خلالها أواصر المحبة، وينسجوا من خيوطها أعلاماً خضراء لونها وأخرى بألوان العلم الإماراتي، ليؤكدوا بأنهم لا يزالون على العهد الذي ضربته دار زايد، مع شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة.

علي الخوار

كليب

«يا دار.. يا عشق.. يا أشياء كثير.. يا هالرضى يا هالسلام.. هو باقي لعيونك كلام..»، بهذه الكلمات التي صاغها الأمير سعود بن عبدالله، فضل الفنان حسين الجسمي، الاحتفال باليوم الوطني السعودي، لتأتي أغنيته الجديدة، التي كشف عنها، اول من امس، تحت عنوان «عشقك يا وطن» والتي وضع ألحانها عزوف، ليحصد العمل الذي نشره الجسمي على قناته في موقع «يوتيوب» أكثر من 15 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد، فيما تفاعل محبو الجسمي، كثيراً مع العمل الجديد، الذي جاء على شكل كليب مصور بتوقيع المخرج احمد بن نايف، يستعرض صوراً عديدة تظهر نهضة السعودية.

حسين الجسمي

بعد تقديمه في عيد الأضحى بالتعاون مع الشاعر السعودي علي السبعان، للعمل الوطني «الشامخين» الذي عايد فيه جنود البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية المرابطين في اليمن، أطل الشاعر علي الخوار، أول من امس، بقصيدة جديدة، حملت عنوان «عرضة وحربية»، والذي قدمه كهدية للمملكة العربية السعودية، وهنأ من خلاله حكومتها وشعبها باليوم الوطني الـ 88، معبراً في أبياتها عن روابط الحب ومشاعر الاحترام المتبادلة بين الشعبين.

فايز السعيدد

تعاون

أما الفنانة أحلام، فقد تفاعلت مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، عبر تغريدة أطلقتها على موقع تويتر، قالت فيها:»كل عام وأرض الحرمين بعزة وأمن وأمان، حفظ الله المملكة، ملكها وولي عهدها وشعبها وأرضها، كل عام والسعودية بخير«، وأرفقت مع تغريدتها صورة تعبيرية متوجة بشعار المملكة وحملت عبارة»عشت فخر المسلمين«. وتحت عنوان»شعب واحد«هنأ الفنان فايز السعيد، المملكة بيومها الوطني، حيث جاء العمل الجديد بالتعاون مع الفنان محمد المشعل، فيما تولى السعيد بنفسه تلحين العمل الذي كشف عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

باقة الأغاني الوطنية التي أهدتها الإمارات لشعب السعودية اتسع نطاقها ليشمل ايضاً أغنية»في ذرا سلمان«والتي كتب كلماتها معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ولحنها خالد ناصر وعبد الله سالم النعيمي الذي تولى أيضاً أداء الأغنية التي سجلت أصوات كورالها في استوديوهات واي ان بدبي، تحت اشراف الملحن خالد ناصر. أما الممثلة الإماراتية سميرة أحمد، فآثرت عبر انستغرام، أن تغرد في حب المملكة، حيث قالت: في حفظ الرحمن يا وطن حوى أشرف وأقدس ما أنعم الرحمن علينا به، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وأهلها بحفظك.. وعاش الملك.. كل عام وأنتم بخير.

صقر الجزيرة

في الوقت الذي شهدت فيه، امس، العديد من المواقع في دبي احتفالات خاصة باليوم الوطني السعودي، ومن بينها سيتي ووك، حيث أحيت الفنانة شما حمدان، حفلاً غنائياً، أعلنت روكسي سينما التابعة لشركة مراس، عن تقديمها لعروض خاصة لمجموعة من الأفلام السعودية، وعلى رأسها فيلم صقر الجزيرة للمخرج ممدوح سالم، وثوب العرس للمخرج محمد سلمان.