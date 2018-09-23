ورشة تدريبية في دبي عن معايير العمل العربية

المصدر: دبي - وام

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع منظمة العمل العربية، مؤخراً، ورشة تدريبية حول «معايير العمل العربية» استمرت لمدة 3 أيام في دبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء.

وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في كلمته الافتتاحية للورشة، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بملف العمالة الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين، بموجب منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والأدوات الرقابية، وذلك بهدف تعزيز الحماية وحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل؛ الأمر الذي يعزز من استقرار بيئة العمل ويدعم أعمال التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأكد النعيمي، حرص الوزارة على تعزيز معايير العمل بما يتفق مع متطلبات وضوابط منظمة العمل العربية، إضافة إلى العمل من أجل تحديث آليات سوق العمل العربية، ونظم الحماية الاجتماعية ذات الصلة. وأوضح، أن تفعيل الحوار من خلال اللقاءات المباشرة وفعاليات التشاور والتباحث بين منظمة العمل العربية والدول العربية الأعضاء في المنظمة يساهم بقوة في الوصول إلى فهم مشترك لكل المحاور والمسائل ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتشريعات العمل العربية.

من جانبه، ثمّن فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية دور دولة الإمارات البارز في دعم منظمة العمل العربية المتواصل لفعالياتها كافة، إضافة إلى المساهمات البارزة التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتوطين في كل ما يخدم قضايا العمل والعمال، وكذلك رعايتها لأعمال هذه الورشة.

كما أكد المطيري، حرص دولة الإمارات على تطوير تشريعاتها بما يتفق مع المعايير العربية والدولية، وسعيها الدائم نحو تحديث آليات سوق العمل، ونظم الحماية الاجتماعية بما يحفظ حقوق أطراف الإنتاج، ويوفر البيئة المناسبة لدفع عجلة النمو والتقدم.