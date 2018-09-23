الإمارات تشارك في احتفالية مرور مئة عام على إنشاء البرلمان الأذري

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في احتفالية مرور مئة عام على إنشاء البرلمان الأذري، مشيدة بدور المجلس الفاعل في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، وما حققه من تطوّر على كافة المستويات، التشريعية والرقابية والإدارية.

وهنأ جمال الحاي ممثل الشعبة البرلمانية الإماراتية عضو المجلس الوطني الاتحادي، أوقتاي اسادوف – رئيسة المجلس الأذربيجاني القومي في جمهورية أذربيجان، ونقل تهاني معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة التاريخية والتي أكدت تميّز التجربة البرلمانية الأذرية والدور المهم لرئيسته في تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني والمجلس الاذربيجاني، وتنسيق المواقف حيال مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمته في الاحتفالية ذكر جمال الحاي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان لديهما علاقات متميزة، خاصة أن الإمارات من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أذربيجان.