وزيرة تنمية المجتمع تبحث التعاون مع سفيري الهند واليونان

المصدر: أبوظبي - وام

بحثت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع في ديوان الوزارة بأبوظبي مع الدكتورة كاثرين بورا سفيرة الجمهورية اليونانية ونفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة كلاً على حدة سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية وتبادل الاستفادة من التجارب الاجتماعية الرائدة.

وأعربت معاليها عن سعادتها بلقاء السفيرين، مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الصداقة والتعاون، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند وجمهورية اليونان، متمنية معاليها للسفيرين مزيداً من التوفيق في أداء مهامها لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون.

من جانبه أكد نفديب سوري عمق وقوة العلاقة التي تربط البلدين، مضيفاً أن الإمارات والهند تتمتعان بشراكة استراتيجية فريدة تتعدى العلاقات التقليدية بين الحكومات. بدورها أشارت الدكتورة كاثرين بورا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين.