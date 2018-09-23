6 مليارات تعاملات السعوديين في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قفزت قيمة تعاملات المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 6 مليارات درهم منذ سبتمبر 2015 وحتى الآن، متصدرين المرتبة الأولى في قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق مسح لــــ«البيان الاقتصادي».

وقال خبراء ومحللون إن العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية، امتدت لتشمل كافة النواحي والمجالات، بما فيها أسواق الأسهم، التي شهدت زيادة كبيرة في وتيرة الاستثمارات المتبادلة بين الإماراتيين والسعوديين.

وبحسب المسح، وصلت مشتريات السعوديين على أسهم سوق أبوظبي خلال تلك الفترة إلى نحو 2.93 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 3 مليارات درهم بصافي استثمار 146.9 مليون درهم، مستحوذين على نحو 2.2% من إجمالي تداولات السوق خلال الفترة.

وتداول السعوديون خلال تلك الفترة على نحو 4.65 مليارات سهم من أسهم سوق أبوظبي توزعت بواقع 2.5 مليار سهم مبيعات و2.12 مليار سهم مشتريات، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 52.17 ألف عملية.

وأضاف الخبراء والمحللون لـــ «البيان الاقتصادي»، أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى تزايد وتيرة استثمارات السعوديين في الأسهم المحلية خلال السنوات الأخيرة الماضية في ظل جاذبيتها الاستثمارية استناداً إلى مؤشري مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية التي طالما اعتمد عليهم مدراء محافظ الاستثمار في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

علاقات استثمارية

قال الاقتصادي السعودي، والمستشار المالي محمد الشميمري، الرئيس التنفيذي لمكتب الشميمري للاستشارات المالية، إن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات والسعودية استمرت في نموها بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لتشمل كافة القطاعات بما فيها أسواق الأسهم المحلية.

وأضاف الشميمري أن بورصات البلدين كانت محط أنظار المستثمرين السعوديين والإماراتيين لا سيما مع تمتع تلك الأسواق بفرص استثمارية واعدة وجاذبة، مشيراً إلى أن استمرار نمو الاستثمارات بين الدولتين الشقيقتين يأتي كترجمة لتعاونهما في كافة النواحي الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

بيئة جاذبة

قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن هناك زيادة ملحوظة في وتيرة الاستثمارات بين مستثمري الإمارات والسعودية سواء في الأسهم الإماراتية أو السعودية، وذلك ترجمة للعلاقات المتينة والعميقة بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأضاف أن الإحصائيات تظهر تصدر المستثمر السعودي لقائمة المستثمرين الخليجيين والعرب الأكثر استثماراً في أسواق المال الإماراتية، وسط توقعات باستمرار هذه الصدارة بالمستقبل في ظل تنامي العلاقات بين البلدين في كافة النواحي والمجالات.

ويرى رشاد أن أسواق الإمارات والسعودية من المتوقع أن تشهد زيادة في وتيرة الاستثمارات خصوصا وأن أسهم البلدين تعد من بين الأفضل في المنطقة مع تمتعها بجاذبية استثمارية كبيرة تستند إلى التوزيعات النقدية السخية للشركات المدرجة في السوقين.

زيادة مرتقبة

وقال المحلل الاقتصادي والخبير المالي علي الحمودي، إن السنوات الماضية شهدت تضاعفاً كبيراً في حجم استثمارات المستثمرين السعوديين في الأسواق الإماراتية، متوقعاً استمرار زيادة أعداد المستثمرين السعوديين واستثماراتهم في الدولة خصوصاً في ظل التنامي المستمر للعلاقات بين البلدين مما سيتيح لهم زيادة استثماراتهم في أسواق الأسهم المحلية.

ولفت الحمودي إلى أن الاحصائيات الرسمية الصادرة من الأسواق الإماراتية تظهر أن السعوديين هم الأكثر استثماراً في الأسهم الإماراتية من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا هناك توجه كبير من الإماراتيين نحو اقتناء الأسهم السعودية.

وبين الحمودي أن بورصات الإمارات والسعودية تعتبر الأكثر جاذبية في المنطقة من ناحية العوائد والتوزيعات، وتوقع في الوقت ذاته تزايد وتيرة استثمارات السعوديين في الأسهم الإماراتية وأيضا زيادة وتيرة الاستثمارات الإماراتية في الأسهم السعودية. يقدر عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي بأكثر من 147 ألف مستثمر حالياً، فيما يبلغ عدد المؤسسات السعودية بالسوق نحو 144 مؤسسة. وحتى نهاية العام الماضي، وصلت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها السعوديون في سوق أبوظبي 2.6 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي.