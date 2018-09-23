«الإحسان الخيرية» توقّع اتفاقية تعاون مع «مالية رأس الخيمة»

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت جمعية الإحسان الخيرية اتفاقية تعاون مع الدائرة المالية في رأس الخيمة، تحقيقاً لمفهوم الشراكة المؤسسية والتي تسعى لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ولدعم وتطوير علاقات التعاون.

وقّع الاتفاقية خالد بن تميم المدير التنفيذي لجمعية الإحسان بالإنابة، ويوسف علي محمد مدير عام الدائرة المالية، وتم إبرام الاتفاقية لتوسيع سبل الشراكة والتعاون في النشاطات والمشاريع الخيرية التي تنفذها جمعية الإحسان وفق أفضل الممارسات والمعايير، بما يخدم مصلحة العمل الخيري والإنساني.

كما نصت الاتفاقية على التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، والتنسيق الإعلامي لمختلف الفعاليات الخاصة بكل طرف بما يخدم المصالح المشتركة.