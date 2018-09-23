«صحة» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن تعيين الدكتور جاريث جودير رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

وقال سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة «صحة»، إن رؤيتنا في شركة صحة تتمثل في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية من خلال الابتكار والمهارات، معرباً عن ثقته بأن الدكتور جاريث جودير يمتلك خبرات عالمية متميزة من خلال فترات خدمته في أكثر شبكات الرعاية الصحية تطوراً على مستوى العالم، ما يجعل سجله حافلاً بتطوير المواهب والقدرة على مواكبة أحدث التطورات بهذا المجال.

ويمتلك الدكتور جودير خبرات طبية تمتد لثلاثة عقود تولى خلالها عدداً من المناصب في الإدارات التنفيذية العليا بالمؤسسات التي عمل بها في كلٍ من أوروبا وأستراليا.. كما شملت هذه المناصب مشروعات كبرى تابعة للبنك الدولي .