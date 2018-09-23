450 مشاركاً في مؤتمر «اقتصادات الدواء»

المصدر: دبي- وام

استضافت دبي فعاليات الموتمر الإقليمي للمنظمة الدولية لاقتصادات الدواء وبحوث النتائج «ISPOR»، الذي أقيم تحت شعار «دور الاقتصاد الصحي و تقييم النتائج والتكنولوجيا الصحية في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا»، واستمر يومين بفندق «ماريوت دبي».

وشارك في المؤتمر - الذي افتتحه الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لشؤون الصحة العامة والتراخيص- أكثر من 450 من المسؤولين والمعنيين بقطاع الرعاية الصحية من المنطقة.

وناقشت جلسات المؤتمر الجهود المبذولة من قبل المسؤولين لتحسين القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية في أنحاء المنطقة كافة، عبر تطبيق أبحاث الصحة والنتائج الصحية «HE OR».

و في ختام المؤتمر كرمت نانسي بيرغ المديرة التنفيذية لمنظمة «ISPOR» كلاً من الدكتورة علا غالب الأحدب من دولة الإمارات، والدكتور عبد العزيز الصقعبي من السعودية على جهودهما بصفتهما رئيسي المنظمة العربية لـ «ISPOR» - التي أسهمت في إنجاح المؤتمر.

من جهتها وجهت الدكتورة علا غالب الأحدب الدعوة للمشاركين في الحدث لحضور المؤتمر العالمي التاسع والسبعين لمنظمة الصيدلة والعلوم الصيدلانية «FIP»، الذي يعقد خلال الفترة 22 إلى 26 سبتمبر من العام المقبل بمركز أبوظبي للمعارض«أدنيك»، موضحة أنه سيتم الإعلان عن المؤتمر خلال اليوم العالمي للصيدلي، الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام.