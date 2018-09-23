«الأوقاف» تدعو للتعاون مع حملة «حياتي أغلى» في التصدي للمخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المجتمع إلى التعاون مع شرطة أبوظبي في مكافحة المخدرات، وتعزيز جهودها من خلال حملة «حياتي أغلى».

وتطرق الخطباء إلى مخاطر تعاطي المخدرات، وتأثيرها سلباً على الأسرة جراء تصرفات وسوء سلوك المدمن، وحذروا من السلوكيات السلبية المصاحبة لإدمان المخدرات.

وعبّر خطباء المساجد في إمارة أبوظبي عن أهمية الحملة، موضحين أن الإسلام حرّم المخدرات لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

وأكدوا في بيان عقب صلاة الجمعة، أن المخدرات تفقد الإنسان، صحته وعقله وماله، وتُسبب الإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية، وتُحدث المشكلات الأسرية والاجتماعية.

وتستهدف حملة «حياتي أغلى» إيجاد بيئة آمنة من المخدرات.