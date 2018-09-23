انطلاق برنامج الوزن المثالي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي فعاليات برنامج الوزن المثالي للرجال، الدورة 20، بمشاركة 88 منتسباً من جميع الرتب من شرطة دبي.

وأشاد العميد الدكتور إبراهيم محمود عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، بأهمية مثل هذه الدورات التي تسهم في الحفاظ على مستوى اللياقة البدنية لرجل الشرطة وتحافظ على الأوزان المثالية في إطار رفع معدل اللياقة ومكافحة السمنة.

وقال إن هذا البرنامج السنوي يأتي في إطار توجيهات القائد العام لشرطة دبي الرامية إلى المحافظة على صحة منتسبي شرطة دبي وتحقيق أعلى مستوى من الثقافة الصحية والبدنية، مضيفاً أن إدارة الشؤون الرياضية تعقد سنوياً أربعة برامج للوزن المثالي للضباط والشرطة وللشرطة النسائية، تصب جميعها في إطار رفع معدل اللياقة البدنية لمنتسبي شرطة دبي، متمنياً أن يكون البرنامج إضافة فعلية لنجاحات شرطة دبي على الجانب الرياضي.