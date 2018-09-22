مجلس الشباب الإعلامي ينظم جلسة حوارية بعنوان "معاً أبداً"

المصدر: البيان الالكتروني

‎بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88، نظم مجلس الشباب الإعلامي التابع للمجلس الوطني للإعلام، مساء اليوم السبت في مقر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، جلسة حوارية تحت عنوان "معاً أبداً"، بحضور نخبة من الباحثين والمفكرين والإعلاميين والمؤثرين والشعراء الشباب من الإمارات والمملكة العربية السعودية.

ناقشت الجلسة عمق وتاريخ العلاقات الإماراتية السعودية، وركزت على دور الإعلاميين الشباب في دعم مواقف البلدين ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

‎واحتفى الحضور بهذه المناسبة التي يعتز ويفتخر بها الشعب الإماراتي، الذي تربطه بالشعب السعودي الشقيق القيم والعادات والتقاليد الأصيلة، والمواقف الثابتة والراسخة. كما هنأ الحضور قيادة المملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها بهذه المناسبة العزيزة.