سلطان الجابر: العلاقات الإماراتية السعودية متجذرة وقائمة على أسس متينة

المصدر: وام

تقدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.

وأكد معاليه أن النجاحات التي حققتها المملكة خلال هذه السنوات بفضل قيادتها الحكيمة، أسهمت في تعزيز مكانتها العربية والإقليمية والعالمية على كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن العلاقات الإماراتية السعودية علاقات متجذّرة قائمة على أسس متينة وروابط أخوية وثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وأن هذه العلاقات "تحظى برعاية واهتمام خاصّين من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أنه بفضل الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين، تجاوزت العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مفهوم التعاون والتنسيق إلى مرحلة التكامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف القضايا والملفات، كما أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما قال: "إن تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجي يزيدُ قوتنا قوةً، ويضيف بعداً تنموياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً واعداً بين البلدين"، حيث يؤكد هذا المفهوم الشامل أن العلاقات بين البلدين تسير نحو مرحلة تاريخية جديدة من العمل والتكامل والمستقبل المشترك.