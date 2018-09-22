تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة «صحة»

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» اليوم عن تعيين الدكتور جاريث جودير كرئيس تنفيذي للمجموعة.

وقالت الشركة إن الدكتور جودير يمتلك خبرات طبية تمتد لثلاثة عقود تولى خلالها عدداً من المناصب في الإدارات التنفيذية العليا بالمؤسسات التي عمل بها في كلٍ من أوروبا وأستراليا، كما شملت هذه المناصب المرموقة بمؤسسات الرعاية الصحية العالمية مشروعات كبرى تابعة للبنك الدولي في كلٍ من الكويت ولبنان، فضلاً عن دوره في تقديم استشارات إدارة المنظومة الطبية والابتكار لعددٍ من المؤسسات والجهات الحكومية.

وتشمل مهام الإدارة التنفيذية الجديدة التركيز بشكل مستمر على تطوير وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في «صحة»، والذين يصل عددهم إلى 18 ألف موظف، والعمل على استقطاب المزيد من الكوادر المواطنة من أبناء الدولة.

وعبر الدكتور جودير جاريث عن سعادته بتولي هذا المنصب وقال «علينا أن نواصل التزامنا بتوفير أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى الذين يقصدون مرافقنا، سواء في المدن القريبة من أبوظبي أو المناطق البعيدة ».