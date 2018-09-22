شرطة عجمان تشارك في مؤتمر تحول القطاع العام نحو التميز

المصدر: عجمان - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان متمثلة بالعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وغازي ياسين الصبيحي خبير الجودة والتميز المؤسسي، في مؤتمر «تحول القطاع العام نحو تحقيق الأداء المتميز» الذي عقد في فندق حياة ريجنسي بدبي، برعاية برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وبالتعاون مع شركة marcusevans لتنظيم المؤتمرات في الشرق الأوسط، واستمر لمدة يومين، بمشاركة وحضور كوكبة من الخبراء وأساتذة الجامعات الكبرى داخل الدولة وخبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي والجودة والتميز.

تبادل المعرفة

وأوضح العميد علي الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة والتجارب والخبرات والإطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المطبقة في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وصولاً إلى التكامل في تحقيق الرؤى الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات واستثمارها في تطوير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار بين المؤسسات في القطاعات الحكومية واتباع معايير الجودة والتميز في أداء أعمالها.

وأكد أن شرطة عجمان تسعى دائماً لتنمية وتطوير مهارات الموظفين وتثقيفهم وإثراء مخزونهم المعرفي من خلال مشاركتهم في مختلف المؤتمرات والملتقيات المحلية والعالمية التي تنظمها مختلف المؤسسات سواء داخل الدولة أوخارجها.