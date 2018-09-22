حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الحرمي وجكه المنصوري

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد الحرمي؛ بمناسبة زفاف حفيده «سيف» إلى كريمة الدكتور عتيق عبدالعزيز جكه المنصوري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح في رأس الخيمة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات وجمع من المدعوين. وهنأ سموه العريس سائلا الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.