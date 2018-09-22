قائد عام شرطة دبي يكرم مشتاق أمير تقديراً لعطائه

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الوكيل أول متقاعد مشتاق أحمد محمد أمير، رئيس شعبة التصوير الفوتوغرافي في إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة والطويلة في شرطة دبي التي امتدت لنحو 41 سنة.

وأثنى اللواء المري على جهود الوكيل أول مشتاق أحمد أمير، وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء عمله في إدارة الإعلام الأمني، حيث كان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوه والسير على خطاه. وسلم اللواء المري شهادة تقدير وهدية عينية للوكيل أول مشتاق أحمد عرفاناً بما قدمه لشرطة دبي خلال فترة عمله متمنياً له حياة سعيدة.

من جانبه، عبر الوكيل أول مشتاق أحمد محمد أمير، عن شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة دبي على إتاحة الفرصة له لأن يكون ضمن منتسبيها خلال 41 عاماً، مشيراً إلى أنه فخور جداً بالعمل في شرطة دبي لهذه الفترة الطويلة، شاكراً زملاءه في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون له خلال فترة عمله.

والتحق الوكيل أول مشتاق أحمد محمد أمير بالعمل في شرطة دبي بتاريخ 13 أكتوبر عام 1977 والتقط خلال مسيرته الحافلة عدداً كبيراً جداً من الصور التي وثقت تاريخ القوة ومراحل تطورها، إلى جانب التقاط صور لبعض الأحداث التاريخية على مستوى دولة الإمارات حيث كان أوائل الممتهنين لمهنة التصوير في الدولة.

ووجد الوكيل أول مشتاق أحمد كل الدعم من القيادة العامة لشرطة دبي في مسيرة عمله التي تجاوزت 41 عاماً وسافر برفقة وفود الشرطة إلى العديد من دول العالم لتوثيق مشاركاتها في المناسبات والمهرجانات العالمية كأولمبياد الشرطة في أستراليا 1988 وكندا 1990 والولايات المتحدة الأميركية 1992، إلى جانب تمكنه من تنظيم العديد من معارض الصور الخاصة بينها معرض في العاصمة الأميركية واشنطن.