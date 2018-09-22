«أبوظبي آمنة» فيلم ترويجي على متن طائرات «الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ شرطة أبوظبي، اعتباراً من أكتوبر المقبل، بعرض فيلم ترويجي للمسافرين على متن طائرات «الاتحاد للطيران، بعنوان «أبوظبي مدينة آمنة»، قبل دقائق من هبوط رحلات القادمين بمطار أبوظبي الدولي.

وأوضح العقيد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي أن الفيلم الذي سيتاح مشاهدته لجميع المسافرين على شاشات طائرات الاتحاد للطيران، يبرز ما تتمتع به أبوظبي كواحدة من أكثر مدن العالم تقدماً وريادةً في مؤشرات الشعور العام بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين والزائرين وفقًا للتقارير العالمية في هذا المجال نظراً لتدني مستويات الجريمة وارتفاع الشعور بالأمان لدى السكان والزائرين أثناء تجوالهم وتنقلاتهم في المدينة في كل الأوقات.

وجهة آمنة

وأضاف: إن الفيلم يهدف إلى تقديم صورة واقعية عن أبوظبي كوجهة آمنة توفر لسكانها وزائريها مستويات تضاهي العواصم العالمية الرائدة في توفير الخدمات التي تجعل منها مدينة مثالية للحياة والاستقرار والسياحة الآمنة بفضل التطوير المستمر الذي تشهده شرطة أبوظبي في مجالات الشرطة السياحية والمجتمعية واستحداثها دوريات متنوعة على مدار الساعة في مختلف المواقع الحضرية والصحراوية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير الأمن والطمأنينة في كافة مواقع الإمارة.

وذكر أن الفيلم الترويجي يبرز العلاقة الودية التي تسود تعامل فرق شرطة أبوظبي في مختلف مواقع المدينة وحرص أفرادها على تقديم المساعدة والإرشادات لزوار المدينة للتمتع بأوقاتهم.

وأكد المهيري حرص شرطة أبوظبي، على تطوير أساليبها في نشر رسالتها المجتمعية والوصول إلى كل شرائح المجتمع بمن فيهم المسافرون والزائرون، موضحاً أنه تم الاتفاق مع الاتحاد للطيران على تنفيذ هذه المبادرة ضمن مساعي شرطة أبوظبي إلى ترجمة جهود الحكومة الرامية إلى إبراز إمارة أبوظبي كوجهة ترفيهية وتجارية وثقافية عالمية متميزة.