«طرق دبي» تطلع بلدية عجمان على تجربة إدارة ممتلكات الهيئة

المصدر: دبي - البيان

أطلعت هيئة الطرق والمواصلات، وفداً من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على استراتيجيتها في إدارة المركبات المملوكة للهيئة والمستخدمة من قبل العاملين بها، وذلك في إطار المقارنات المعيارية التي تنتهجها الهيئة، وفقاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة بالعمل على تبادل الخبرات مع الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

هيكل تنظيمي

وقال نبيل آل علي، مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إنه تم اطلاع الوفد، من خلال عرض مرئي، على الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وإدارة الخدمات الإدارية، إضافة إلى منهجية الإدارة في كيفية إدارة مركبات الهيئة المستخدمة من قبل الموظفين، والإجراءات الإدارية والتشغيلية الخاصة بها، لضمان الاستخدام الأمثل لها.

وأكد آل علي، أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى إلى تقديم خدمات إدارية متميزة على المستويات كافة، بهدف إسعاد الموظفين ورفع مستوى رضاهم، كما تحرص على توعية الموظفين بأهمية الحفاظ على الممتلكات الحكومية، والالتزام بالقواعد والقوانين المرورية لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وطرحت خلال اللقاء أسئلة واستفسارات بين الجانبين في إطار المقارنة المعيارية، أثرت اللقاء مع الوفد الزائر الذي أشاد بتجربة هيئة الطرق والمواصلات في كيفية إسعاد موظفيها.