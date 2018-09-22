«صحة دبي» تنظم ملتقى لأصدقاء مرضى الزهايمر

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بمركز سعادة كبار السن ملتقى لأصدقاء مرض الزهايمر ومقدمي الرعاية الصحية؛ بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي بأسباب وأعراض طرق الوقاية من مرض الزهايمر، وتفادي مضاعفاته السلبية وعوامل الخطورة المسببة له والطرق المثلى للتعامل مع المرضى.

وأكدت الدكتورة سلوى السويدي استشارية ورئيسة مركز سعادة كبار السن، أهمية الملتقى الذي يشكل فرصة لأهالي المرضى لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وقالت، إن الملتقى الذي شهد حضوراً لافتاً من الأهالي والأطباء والممرضين من مختلف المؤسسات الصحية في الدولة ركز على العديد من المحاور المتعلقة بالتحديات التي يواجهها الأهالي ومرضى الزهايمر، وكيفية منع السقوط لدى كبار السن ودور العلاج الطبيعي لدى مرضى الزهايمر.

وأشارت إلى إحصائيات المنظمة العالمية للزهايمر ومنظمة الصحة العالمية، التي تظهر أن عدد حالات الإصابة بهذا المرض على مستوى العالم بلغت 35.6 مليون مريض خلال عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال عام 2030 إلى 65.7 مليوناً ثم إلى 115 مليوناً في عام 2050 ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذا المرض.