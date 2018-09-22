«صحة أبوظبي» تبحث التعاون مع مستشفى الجراحة الخاصة في نيويورك

المصدر: نيويورك - وام

بحث الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي خلال زيارته أمس لمستشفى الجراحة الخاصة (HSS) في نيويورك سبل التعاون المشترك والمستقبلي في المجالات الطبية المتعلقة بجراحة العظام والروماتيزم، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب بما يضمن توفير أفضل الخدمات الصحية المتكاملة ذات الجودة العالية لسكان إمارة أبوظبي.

وتضمنت الزيارة برفقة محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة جولة اطلع معاليه من خلالها على أقسام المستشفى وغرف الجراحة المجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.

وأكد الشيخ عبدالله آل حامد أن طموحاتهم للارتقاء بالقطاع الصحي في الإمارة لا حدود لها ويسرهم الاستلهام من التجارب العالمية لأفضل الممارسات في خدمات الرعاية الصحية.