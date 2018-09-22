ألف درهم غرامة عدم ترخيص المقطورات بالشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

دعا الرائد سيف راشد السويدي رئيس قسم الفحص الفني في إدارة ترخيص الآليات وفحص السائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى سرعة تسجيل المقطورات غير المرقمة أو المرخصة سواء المملوكة للأفراد أو الشركات، واستغلال مبادرة تسجيل المقطورات عبر مجالس شؤون الضواحي في المدينة، لافتاً إلى أن عدم الترخيص يترتب عليه مخالفة السائقين بغرامة قدرها ألف درهم.

وأوضح أن المبادرة التي تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمناً تم إطلاقها في الثامن من الشهر الجاري في مجلسي واسط ومغيدر، فيما سيتم استقبال المقطورات في مجلس ضاحية الخالدية اليوم السبت من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة مساء، موضحاً أن إجارة الفحص بالقيادة ستكون باستقبال المراجعين على أن تكون المقطورات مطابقة للاشتراطات من حيث سلامة الهيكل الخارجي والإطارات السليمة وإحضار رخصة القيادة والهوية ولفت إلى أن الإقبال على المبادرة جيد لكنهم يأملون أن يستفيد منها كل أصحاب المقطورات في الإمارة.

وأفاد الرائد السويدي بأن رسوم الفحص والتسجيل 595 درهماً فيما التأمين اختياري ومدة التسجيل تمتد لثلاث سنوات، لافتاً إلى أنهم يقومون بفحص يشمل أموراً عدة، حيث يركزون على الهيكل والإطارات والإضاءة وأنه يتم تركيب لوحة برقم خاص بالمقطورة وهناك رمز يدل على المالك، وأضاف أن المبادرة بدأت بالشارقة وتوجههم هو الوصول إلى أصحاب المقطورات لافتاً إلى بساطة الإجراءات.

خطة استراتيجية

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة استراتيجية لحماية مستخدمي الطريق من الحوادث التي قد تسببها هذه «المقطورات» في حال عدم التزامها بالاشتراطات المطلوبة، فضلاً عن أن التسجيل يعد بمثابة ضمان وإثبات ملكية هذه الآليات للجهة المعنية بها، وأنه سيتم صرف لوحة أرقام إضافية لكل مالك مقطورة لديه ملكية تثبّت في مؤخرة المقطورة، على أن يكون ذلك في مكان ظاهر.

وأكدت شرطة الشارقة أن تسجيل المقطورات أصبح إلزامياً سنوياً وأهابت لمن يمتلكون المقطورات بكل أنواعها، الالتزام والتقيد بالنظام الجديد واتباعهم للتوجيهات لعدم الوقوع في المخالفة والمحاسبة القانونية تنفيذاً لرؤية وتطلعات القيادة، والوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في تعزيز أمن الطرق وتحقيق السلامة المرورية على مختلف الشوارع والطرق.